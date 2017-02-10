Крах олимпиады в РИО 2016 - фоторепортаж

Всего спустя полгода после олимпиады, ряд крупных олимпийских объектов в РИО уже разграблены или находятся в плачевном состоянии. А ведь на организацию игр в Рио, строительство олимпийских объектов и улучшение инфраструктуры Бразилия потратила около 12 миллиардов долларов. А мне так и вспоминаются критики олимпиады в Сочи, а ведь все объекты у нас и спустя три года в полном порядке и используются Россией по назначению...
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Когда в 2009-м Рио-де-Жанейро только выиграл право на организацию Олимпийских игр, руководство страны подсчитало, что затраты непосредственно на проведение составят около 3 миллиардов долларов, в итоге потратили в 4 раза больше! Но дело в другом, смотрю на олимпийские объекты в Рио и хочется "плакать", хоть они и не российские. Деньги фактически потрачены зря...
Маракана — самый крупный, самый главный, в прошлом крупнейший стадион в мире. Часто его называют сердцем Бразилии.
В 2016 году на «Маракане» прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Также на стадионе были сыграны матчи футбольного турнира Олимпиады. Сегодня стадион разграблен, поле заросло, окна внутри стадиона разбиты, медная проволока украдена из стен и потолков...
Из-за спора между операторами стадиона, правительства штата Рио и организаторов Олимпиады стадион оказался ненужным никому...
А ведь стадион был реконструирован за 500 млн. долларов! Вандалы повредили тысячу кресел, а местные жители в огромном футбольном поле копают червей для рыбалки...
Крытый центр водных видов спорта Aquatics, который был построен к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро тоже потихоньку приходит в запущение...
Снаружи, полупрозрачные гобелены, созданные бразильским художником Adriana Varejao порваны, а бассейны покрылись ржавчиной и пришли в негодность от грязи, дождевой воды и насекомых.
Главные претензии Олимпиады в Рио касались условий проживания спортсменов, волонтеров и посетителей Игр. Атлеты жаловались на плохое качество еды и отсутствие регулярной уборки в номерах, на то, что трубы в зданиях были забиты строительным мусором, и на то, что повсюду были видны следы только что закончившейся стройки. Сегодня построенные дома для спортсменов пустуют и приходят в негодность...
Поле для гольфа, на которое потратили десятки миллионов долларов, спустя полгода заброшено...
Работы снаружи Арены Кариока так и не закончены
Бразильская олимпиада оказалась втрое дешевле, чем в Лондоне и примерно столько же, сколько потратили Афины в 2004-м и СССР в 1980-м году. Но учитывая, что сейчас многие объекты заброшены, какой было смысл вообще тратить деньги?
Сегодня Международный Олимпийский Комитет остается одной из самых богатых спортивных организаций планеты, но с точки зрения организаторов Игр дела с окупаемостью все хуже и хуже...
После каждых Игр олимпийский оргкомитет стремится показать, что экономический эффект от Олимпиады в итоге оказался положительным, и она принесла в бюджет больше, чем съела. Но по итогу, за последние 40-45 лет ни один праздник спорта прибыльным не был...
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