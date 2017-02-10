Крах олимпиады в РИО 2016 - фоторепортаж

Брутал на стиле - Toyota Land Cruiser Prado Хочу вам рассказать про специальную версию Land Cruiser Prado - Style. Как я его прозвал - "брутал на стиле". Данный автомобиль выделяется…

Подвиги Путина На что способен Владимир Путин? Думаю ни у кого не вызывает сомнение, что Россию возглавляет смелый человек. Например, все уже и забыли…